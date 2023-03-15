В пензенском ЖК «Лайм Парк» действует бесплатный трейд-ин

Фото предоставлено пресс-службой компании

Квартиру в ЖК «Лайм Парк» холдинга «Термодом» можно купить по программе «Трейд-ин».

Это значит, что клиенту, который хочет продать прежнюю квартиру, не придется общаться с покупателями, заниматься оформлением массы бумаг, ходить по инстанциям и переживать за результат.

Все, что нужно, – прийти в офисы продаж холдинга «Термодом» и рассказать о своих планах. Дальше – покупкой новой и продажей старой квартиры займутся опытные специалисты, партнеры застройщика.

Все просто, быстро и прозрачно. И главное – для клиентов холдинга трейд-ин будет абсолютно бесплатным.

Таунхаусы в квартале «Лайм Парк» уже сданы, а значит, клиент получает ключи сразу после покупки.

Телефон офисов продаж 8 (8412) 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Узнайте больше о проекте «Лайм Парк» на termodom-pnz.ru.