В Пензе стартовали продажи еще одного дома ЖК «Новелла»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Строительный холдинг «Термодом» открыл продажи в новом доме ЖК «Новелла».

Здесь 1 подъезд и 14 жилых этажей, на первом – центр добрососедства.

По доброй традиции:

- вход в подъезд - на уровне земли. Чтобы было удобнее мамам с колясками, пожилым людям и велосипедистам;

- домофон – в стеклянном тамбуре. Чтобы искать ключи в теплом, сухом, светлом и не продуваемом ветром помещении;

- есть лапомойки и колясочные. В квартире не будет лишних вещей, а питомец придет домой с чистыми лапками;

- планировки – функциональные. В каждой квартире продуманы несколько жизненных сценариев.

На старте продаж в холдинге «Термодом» всегда минимальные цены и самый широкий выбор планировок. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла» – ООО СЗ «Новэлла-1», ООО СЗ «Новэлла-2» и ООО СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации на https://наш.дом.рф