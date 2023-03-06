Из Саранска в Спутник - история любви с первого взгляда

Фото предоставлено пресс-службой компании

Вот уже почти до 50 тысяч человек выросло население Города Спутника. Это много-много историй о первом знакомстве и первых чувствах, побудивших связать жизнь с микрорайоном, который строит холдинг «Термодом». Каждая история уникальна, но есть такие, которыми обязательно хочется поделиться, как хорошей новостью.

Ирина Козлова переехала жить в Город Спутник через десять дней после того, как увидела впервые. Случайная встреча — и любовь с первого взгляда, растущая с каждым новым днем.

«Скажу, что мечты сбываются. Я искала красивое место для жизни. В каких только регионах не была, а со Спутником познакомилась неожиданно. Приехали в Пензу, искали, где отдохнуть и поехали в парк. Маршрут привел на набережную Спутника. Настолько меня поразила эта энергетика! Я сказала, почему мы здесь не живем?! Ровно десять дней — и мы были здесь», — вспоминает Ирина Козлова.

О новых земляках она говорит так: в Спутнике живут счастливые и радостные люди.

Фото предоставлено пресс-службой компании

«Все соседи улыбаются! И это потому, что все здесь есть», — подчеркнула Ирина, перечислив длинный список того, что находится в шаговой доступности от дома.

«Я еще не все открыла в Спутнике, и, думаю, все мои открытия будут положительные», — добавила женщина.

Особую благодарность жительница Спутника выразила руководителю «Термодома» Рафику Ибрагимову.

«Был у меня вопрос, кто это все придумал, говорила спасибо этому человеку. Увидела в социальных сетях интервью с Рафиком Анверовичем и отметила для себя, какие у него глаза сильного и умного человека, который умеет смотреть на сто шагов вперед. Здоровья ему!» — поблагодарила жительница Спутника.

В Городе Спутнике «Термодом» создал и продолжает создавать условия не только для комфортной жизни, но и для работы и отдыха. Открыты тысячи рабочих мест. Развивается спортивная и социальная инфраструктура. В 2023 году холдингу исполняется 25 лет, и он продолжает наращивать объемы строительства, воплощать новые идеи и проекты.