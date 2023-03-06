Идеи для подарков женщинам к 8 марта от пензенского магазина «Улыбка радуги»

Фото предоставлено рекламодетелем

Что подарить женщине на 8 марта? Чтобы найти ответ на этот простой и одновременно сложный вопрос мужчинам порой приходится тратить немало времени и усилий. Готовые решения предлагает пензенский магазин косметики и товаров для дома «Улыбка радуги». Вместе с продавцами-консультантами мы подобрали топ-3 идеи универсальных подарков, которые точно не будут лишними в арсенале любой женщины.

1. Декоративная косметика

В «Улыбке радуги» всегда большой выбор популярных брендов, а накануне 8 марта действуют скидки до 40%. Помада, тушь, тени, румяна – если боитесь заблудиться в женском царстве красоты, всегда можно приобрести подарочный сертификат.

2.Наборы для души и для душа

Выбор здесь поистине огромный. Есть готовые варианты от разных производителей, есть отдельные товары: шампуни, бальзамы, соли для ванной, кремы для лица и тела. По вашей просьбе продавцы могут скомпоновать любые понравившиеся товары и бесплатно упаковать их в подарочную обертку.

3. Парфюм

8 марта открывает череду теплых денечков, и любая женщина будет рада легкому аромату, чтобы встретить весну обновленной, ведь благоухать в сезон солнца и отдыха должны не только цветы.

Скачав приложение «Улыбка радуги», весь ассортимент можно заказать через Интернет заранее, а затем прийти в ближайший к дому магазин и забрать товар. Заказ будет собран к определенному времени, которое укажет покупатель. Информацию об актуальных акциях и распродажах можно найти в официальной группе во «Вконтакте». Полный список адресов магазинов в Пензе есть на сайте «Улыбки радуги».