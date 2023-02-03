На 73-м году жизни скончался пензенский писатель и журналист Геннадий Штурмин

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

2 февраля после тяжелой непродолжительной болезни скончался известный писатель и журналист, дважды лауреат Всероссийской литературной премии им. М.Ю.Лермонтова, лауреат премии Администрации Пензенской области за вклад в развитие литературы Геннадий Штурмин.

Он родился 4 июля 1950 года в селе Неверкино Пензенской области. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (1979). В молодости был разнорабочим, лаборантом машиноведения в школе, учителем пения и рисования, баянистом и художником-оформителем. В 1973–1976 гг. – корреспондент многотиражной газеты Кузнецкой обувной фабрики «За отличную обувь», в 1976–1984 гг. – инструктор Кузнецкого горкома КПСС, в 1984–1999 гг. – начальник Кузнецкого участка «Союзпечать» («Роспечать»), с 1999 г. до ухода на пенсию в 2010 г. – обозреватель кузнецкой городской газеты «Кузнецкий рабочий».

В 1975 г. Г.В.Штурмин был принят в Союз журналистов СССР, в 1988 г. – в Союз писателей СССР. Основанием для приема в Союз писателей стал выход в г. Саратове в Приволжском книжном издательстве двух книг прозы – повести «Каждый день – понедельник» (1984) и сборника повестей и рассказов «На деревню к дедушке» (1987). В 1991 г. вышла новая книга Г.В.Штурмина «Високосный час», включавшая в себя одноименный роман и фантастическую повесть «Пороша».

На протяжении многих десятилетий Г.В.Штурмин работал над романом-эпопеей о ранней истории Кузнецка «Дикое поле». За этот роман в пяти книгах, написанный на высоком профессиональном уровне, он был удостоен в 1997 г. премии Администрации Пензенской области, в 2001 г. – Всероссийской литературной премии им. М.Ю.Лермонтова. Роман на протяжении нескольких лет публиковался с продолжением в литературном журнале «Сура». В 1999 г. первый том романа увидел свет в г. Кузнецке отдельной книгой; в 2010 г. небольшим тиражом был напечатан отдельной книгой и весь роман.

С начала 2000-х гг. Г.В.Штурмин стал публиковать поэтические сборники – «Моя до смерти Русь», «В коловратных омутах», «Вот такой мой “РОМАН”», «Черемуховые покрова», «Соло от Пегаса» и др. Важным событием стал выход в 2016 г. повести о жизни сельской молодежи 1970-х гг. «Соль-диез минор», работа над которой продолжалась около пятидесяти лет. За повесть «Соль-диез минор», поэтические сборники последних лет Г.В. Штурмин был в 2017 г. вновь удостоен Лермонтовской премии.

Вся сознательная жизнь писателя была связана с г. Кузнецком, где он пользовался большим авторитетом. Геннадий Владимирович награжден медалью «За воинскую доблесть» (1970), знаком отличия «За заслуги перед городом Кузнецком» (2007), почетными грамотами Губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области, Правления Союза писателей России, Главы администрации города Кузнецка, Главы города Кузнецка и др.