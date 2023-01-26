В Пензенской области стартовала декларационная кампания по НДФЛ

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области напоминает, что представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года. Подать ее можно по месту своего учета или в МФЦ. Сделать это можно и онлайн – в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или через программу «Декларация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ (ред. от 29.09.2022).

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Задекларировать свои доходы также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 17 июля 2023 года.

Также подать декларацию и уплатить налог самостоятельно необходимо, если при выплате дохода налогоплательщику налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику налоговое уведомление, на основании которого НДФЛ уплачивается не позднее 1 декабря 2023 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и начислении пени.

Обращаем внимание, что предельный срок подачи декларации – 2 мая 2023 года не распространяется на получение стандартного, социального, имущественного (при приобретении жилья) и инвестиционного налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение всего года.