Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Днем российского студенчества

Уважаемые друзья!

От имени депутатов Законодательного Собрания Пензенской области тепло и сердечно поздравляю учащуюся молодежь Сурского края с Днем студента!

Татьянин день — праздник молодости, дружбы, романтики, светлых надежд, он дорог сердцу каждого, кто прошел через прекрасную пору студенчества. Именно в студенческие годы закладываются основы карьеры, формируются духовно-нравственные ориентиры, которые определят жизнь человека.

Пензенская молодежь — яркая, креативная, талантливая и неравнодушная. Это юноши и девушки с активной гражданской позицией, готовые помочь тем, кто нуждается в поддержке, настойчивые в своем стремлении изменить мир к лучшему. Неслучайно студенты являются движущей силой волонтерского движения, инициаторами проектов, направленных на воспитание патриотизма, сбережение культурного наследия, самореализацию.

Дорогие друзья! В ваших руках — будущее Пензенской области и России. Вам, нынешним студентам, предстоит решать масштабные задачи по развитию страны, обеспечению ее национальных интересов. От всей души желаю сохранить студенческое братство, состояться в профессии, реализовать самые смелые планы! Крепкого вам здоровья, счастья, мира и любви!