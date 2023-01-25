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НовостиОбщество25 января 2023 7:25

Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем российского студенчества

Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником - Днем российского студенчества!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Мы возлагаем на подрастающее поколение большие надежды. Многие из вас принимают активное участие в форумных молодёжных кампаниях и волонтерском движении, становятся победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов, успешно доказывают состоятельность своих перспективных проектов. Замечательно, что на пензенской земле растет талантливая молодежь. И в этом немалая заслуга ваших преподавателей. Не случайно 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника.

Убежден, что обширные знания, креативность, активная гражданская позиция, целеустремленность и энергия помогут вам реализовать богатый потенциал, стать квалифицированными специалистами и подлинными патриотами нашей великой страны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!