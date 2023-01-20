ВТБ в Пензенской области нарастил объемы автокредитования на 14%

По данным компании, ВТБ в Пензенской области в 2022 году предоставил клиентам более 660 автокредитов на сумму 573 млн рублей, что на 14% выше результатов за предыдущий год. Средний чек автокредита в регионе составил 870 тысяч рублей.

Около 35% продаж автокредитов ВТБ в Пензенской области пришлись на новые автомобили. Банк выдал жителям региона на их покупку 200 млн рублей, из них 62,2 млн рублей по госпрограмме.

Наибольшей популярностью у пензенцев пользовались автомобили марки Lada. В топ-5 марок также вошли Kia, Hyundai, Renault и Mazda.

«Несмотря на серьезные отраслевые ограничения, в 2022 году нам удалось нарастить объемы продаж автокредитов в Пензенской области. Важным фактором стабилизации рынка стал запуск льготной госпрограммы и, как следствие, заметное расширение круга потенциальных заемщиков. Надеемся, что с появлением новых брендов ситуация на автомобильном рынке заметно улучшится, и в этом году нам удастся сохранить положительную динамику по объемам автокредитования», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

В целом по стране клиенты ВТБ в 2022 году заключили более 51 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 62 млрд рублей. Каждый пятый кредит был выдан в рамках программы льготного кредитования. Средний чек по итогам года составил 1,2 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с 2021 годом.

По прогнозам банка, в 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации спрос россиян на автокредиты увеличится до 950 млрд рублей. Таким образом, рынок сможет приблизиться к показателям рекордного 2021 года.