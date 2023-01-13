Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем российской печати

Уважаемые работники издательской и полиграфической индустрии, сотрудники и ветераны средств массовой информации Пензенской области!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

В эпоху медиатехнологий профессия журналиста по праву пользуется заслуженным уважением и признанием. Вы не только оперативно информируете пензенцев о важнейших событиях, происходящих в стране и регионе, о свершениях и достижениях наших тружеников, но и способствуете формированию позитивного общественного мнения, воспитанию достойного молодого поколения, организуете эффективный диалог власти и населения.

Мастеров печатного слова Сурского края всегда выгодно отличали профессионализм, обширные знания, компетентность, чувство личной ответственности при подготовке актуальных материалов, взвешенность оценок происходящего. Замечательно, что эти прекрасные традиции, заложенные ветеранами, сегодня приумножает перспективная молодежь – будущее пензенской журналистики.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов, удачи во всех делах и начинаниях!