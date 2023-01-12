Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем работника прокуратуры Российской Федерации

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Прокуратура – ключевое звено правоохранительной системы страны. С каждым годом ваша роль в жизнедеятельности общества неуклонно растет, но стратегическое направление плодотворной деятельности остается неизменным - вы твердо стоите на страже национальных интересов, прав и свобод граждан России, вносите достойный вклад в развитие правового и демократического государства.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, ответственное отношение к порученному делу!

Высокие принципы служения Отечеству и народу заложили славные ветераны, долгие годы верой и правдой служившие укреплению верховенства Закона. Передавая молодежи обширные знания, щедро делясь богатым опытом, вы подготовили достойную смену, которая призвана сохранить и приумножить лучшие традиции предшественников.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!