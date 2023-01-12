Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 6:21

Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Прокуратура – ключевое звено правоохранительной системы страны. С каждым годом ваша роль в жизнедеятельности общества неуклонно растет, но стратегическое направление плодотворной деятельности остается неизменным - вы твердо стоите на страже национальных интересов, прав и свобод граждан России, вносите достойный вклад в развитие правового и демократического государства.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга, ответственное отношение к порученному делу!

Высокие принципы служения Отечеству и народу заложили славные ветераны, долгие годы верой и правдой служившие укреплению верховенства Закона. Передавая молодежи обширные знания, щедро делясь богатым опытом, вы подготовили достойную смену, которая призвана сохранить и приумножить лучшие традиции предшественников.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!