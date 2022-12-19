Пять идей новогодних подарков для пензенцев

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Новый год - время дарить подарки любимым и родным, коллегам и партнерам. Выбор сюрприза - задача не простая, ведь всегда хочется найти нетривиальное решение, чтобы человек испытал искреннюю радость и благодарность.

В Пензе магазины «Караван» и «Скидкино» изобилуют праздничными товарами.

Мы изучили ассортимент и составили топ-5 идей лучших новогодних подарков.

1. Новогодние наборы и оригинальные мягкие игрушки.

Подарочный набор – это что-то идущее из детства. Мы уже давно повзрослели, но наш внутренний ребенок по-прежнему ждет тот самый набор от Деда Мороза, но желательно в модификации для взрослых. В «Караване» есть несколько вариантов. Они разные по стоимости и наполнению. Закрепить ощущение радости, как в детстве, помогут оригинальные мягкие игрушки.

2. Черная икра в подарочной упаковке.

Поставщиком пензенского «Каравана» является группа компаний «Русский икорный дом» - это признанный лидер рынка черной икры в России.

3.Сладкие наборы для детей и гигантские шоколадные фигуры.

«Караван» и «Скидкино» предлагает огромный выбор сладких детских наборов. Большие и маленькие, в картонных или тканевых упаковках – всяк пришедший за подарком точно не уйдет без него. Оригинальным презентом станет шоколадный Дед Мороз весом почти 2 кило от российской фабрики «Победа вкуса».

4. Набор домашнего текстиля в новогоднем стиле

В новый год хозяйки стремятся украсить дом, ведь это создает настроение и дарит радость. Усилить ощущение праздника позволит постельное белье или пледы с новогодними узорами. В «Скидкино» их выбор без преувеличения огромен. Теплый уютный подарок – всегда кстати, особенно в декабрьские холода.

5. Элитные напитки, конфеты и чай

Классическим вариантом станут конфеты или напитки премиум-класса, в «Караване» их без труда можно найти, поскольку к Новому году они представлены на отдельных стендах. Всегда желанным и уместным будет хороший чай в подарочной упаковке.

Сеть магазинов «Караван» и «Скидкино» поздравляет своих любимых покупателей с Новым годом и желает успеха и везения во всем! Пусть непредсказуемый 2022 год откроет новые возможности и станет началом светлого и прекрасного пути, а каждое мгновение жизни принесет радость! Любви, энергии, крепкого здоровья и отличного настроения!