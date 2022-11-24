В Пензенской области начала работу Банковская школа ВТБ

Банковская школа ВТБ начала работу в Пензенском филиале Финуниверситета. Дополнительное специальное образование в области банковского дела смогут получить студенты старших курсов вуза. После прохождения обучения выпускники получат сертификат об окончании Банковской школы, а также возможность прохождения стажировки и трудоустройства в ВТБ.

Банковская школа ВТБ – собственный образовательный проект банка. Учебная программа школысостоит из восьми тематических блоков, в числе которых «банковские продукты», «инвестиционный портфель», «стресс-менеджмент», «эффективные продажи», «эмоциональный интеллект», «тренды построения карьеры». Занятия будут проходить в дистанционном формате в виде интерактивных вебинаров, тренингов, мини-лекций, семинаров и индивидуальных консультаций. Обучение проводят ведущие тренеры регионального учебного центра ВТБ и эксперты банка. Продолжительность курса - 6 месяцев.

«Банковская школа ВТБ» дает уникальную возможность молодым специалистам расширить свои компетенции и получить отличный старт для карьеры в банковской сфере. В свою очередь для нас выпускники школы - это «кадровый резерв» специалистов высокого уровня. При успешном завершении курса у его слушателей появится возможность не только пройти преддипломную практику в ВТБ, но и в будущем стать частью нашей профессиональной команды», - отметил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Всего в этом году к проекту «Банковская школа ВТБ» подключились 27 высших учебных заведений из 14 городов России. Заявки подали более 530 магистрантов и студентов 3-4 курсов, получающих основное образование по экономическим специальностям.