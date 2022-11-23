В Законодательном Собрании Пензенской области состоялось обсуждение повестки будущей сессии

Одной из основных тем разговора стало принятие бюджета области на ближайшие три года. Как отметила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, есть установка на экономию средств, поэтому объемы субсидий из федерального бюджета уменьшились. При этом социальная направленность осталась неизменной.

Участники совещания отметили необходимость привлечения в регион крупных инвесторов – это позволит не только пополнить бюджет, но и развить инфраструктуру и создать новые рабочие места.

Заместитель министра цифрового развития, транспорта и связи Алексей Мещеряков рассказал о реализации проекта по обновлению транспорта в Пензе. На средства инфраструктурного кредита планируется построить новые троллейбусные сети и депо в Городе Спутнике, а также закупить 90 троллейбусов. Общая стоимость проекта составляет более трех миллиардов рублей.