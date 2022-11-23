В следующем году в Городе Спутнике начнут строить мини-депо

Напоминаем вам, что ранее губернатор Олег Мельниченко заявил, что Пенза нуждается в серьезном обновлении системы общественного транспорта. В ходе брифинга министр Александр Гришаев рассказал о получении регионом на развитие дорожной инфраструктуры свыше двух миллиардов рублей. Эти деньги позволили покрыть все затраты на реконструкцию улицы 40 лет Октября и завершить досрочно ремонт участка проспекта Строителей.

- Кроме того, в следующем году мы приступим к строительству объектов транспортной инфраструктуры в Городе Спутнике: речь идет о троллейбусной линии и мини-депо, - отметил Александр Гришаев.

На эти цели планируется потратить коло 700 миллионов рублей.