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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:36

В следующем году в Городе Спутнике начнут строить мини-депо

Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Напоминаем вам, что ранее губернатор Олег Мельниченко заявил, что Пенза нуждается в серьезном обновлении системы общественного транспорта. В ходе брифинга министр Александр Гришаев рассказал о получении регионом на развитие дорожной инфраструктуры свыше двух миллиардов рублей. Эти деньги позволили покрыть все затраты на реконструкцию улицы 40 лет Октября и завершить досрочно ремонт участка проспекта Строителей.

- Кроме того, в следующем году мы приступим к строительству объектов транспортной инфраструктуры в Городе Спутнике: речь идет о троллейбусной линии и мини-депо, - отметил Александр Гришаев.

На эти цели планируется потратить коло 700 миллионов рублей.