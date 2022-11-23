Стали известны подробности возгорания автобуса в Саранске

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, на место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа республиканского МВД, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. На момент возгорания в салоне автобуса пассажиры и водитель отсутствовали.

Сотрудники УГИБДД обеспечили беспрепятственный проезд к месту происшествия автомобилей спецназначения. Было организовано регулирование движения транспортных средств.

В результате пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания явилась разгерметизация топливной системы.

По сообщениям СМИ о ЧП Следственным отделом по Ленинскому району Саранска СУ СК РФ по РМ организовано проведение доследственной проверки.

Следователи и следователи-криминалисты осматривают место происшествия, опрашиваются очевидцы, пассажиры и водитель автобуса. Будет истребована документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.