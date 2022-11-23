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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 7:47

Прокуратура Республики Мордовия проведет проверку в связи с возгоранием автобуса в Саранске

Предварительно установлено, что сегодня, 23 ноября, в Саранске на перекрестке ул. Коммунистическая – пр. Ленина загорелся автобус марки «ПАЗ», перевозивший рабочих
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, при возгорании автобуса водитель остановил транспортное средство, высадил рабочих и покинул салон.

В ходе проверочных мероприятий надзорным ведомством будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе, при организации условий для безопасной перевозки рабочих.

При наличии оснований прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.