Прокуратура Республики Мордовия проведет проверку в связи с возгоранием автобуса в Саранске

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, при возгорании автобуса водитель остановил транспортное средство, высадил рабочих и покинул салон.

В ходе проверочных мероприятий надзорным ведомством будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе, при организации условий для безопасной перевозки рабочих.

При наличии оснований прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.