В Пензе вручили ключи от школьных автобусов

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Основная часть поступивших транспортных средств передана в сельские районы региона для доставки в школы учеников из отдаленных населенных пунктов. Два автобуса переданы в распоряжение школ Пензы.

В торжественной церемонии передачи автобусов приняли участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, министр образования региона Алексей Комаров и начальник Управления образования города Пензы Алла Маркова.

В соответствии с требованиями законодательства все школьные автобусы укомплектованы цифровым тахографом и навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, на них установлены проблесковые маячки оранжевого цвета.

Для удобства посадки и высадки детей автобусы оснащены дополнительной ступенькой у передней двери, кресла в салоне оборудованы ремнями безопасности. В каждой машине имеются аптечки первой помощи.

Также, в отличие от обычных автобусов, данные транспортные средства оснащены специальными устройствами, ограничивающими скорость движения до 60 км/ч и препятствующими движению при открытых дверях.