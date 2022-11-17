«ТНС энерго Пенза» и Банк «Кузнецкий» реализуют совместный проект

Фото: пресс-служба компании

«ТНС энерго Пенза»совместно с ПАО Банк «Кузнецкий» завершают проект, который дает возможность жителям области оплачивать более чем 1 000 видов платежей (ЖКХ, связь, интернет, обучение, погашение кредитов, оплата штрафов, налогов и иных услуг) в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Пенза».

«Реализация совместного проекта – это еще один шаг к повышению доступности финансовых услуг. Теперь жители нашего региона могут оплачивать различные услуги быстро и удобно не только в офисах Банка «Кузнецкий», но и центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго», - отметил Михаил Дралин Председатель Правления Банка.

Возможность оплаты услуг уже реализована в офисах гарантирующего поставщика в Пензе и крупных районных центрах.В ближайшее время подобная функция появится во всех остальных районах области.

«Мы уверены, что комплексный подход к оказанию услуг позволит сэкономить время потребителей и сделать процесс посещения центров обслуживания клиентов компании эффективным и комфортным», - подчеркнул заместитель Генерального директора ГК «ТНС энерго» - управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.