1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области напоминает налогоплательщикам, что 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов для физических лиц за налоговый период 2021 года.

Имущественные налоги уплачиваются собственниками движимого и недвижимого имущества на основании полученных налоговых уведомлений, которые были направлены в бумажном виде по почте по адресу постоянной регистрации или выгружены в электронном виде в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Налогоплательщики, которые по каким-либо причинам не получили налоговые уведомления за период владения налогооблагаемым имуществом, могут получить его дубликат, обратившись в любой налоговый орган или МФЦ, либо направить обращение с использованием интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Обратиться в ФНС России».

Уплатить имущественные налоги можно по указанным в уведомлении реквизитам платежа, уникальному идентификатору (УИН), QR-коду или штрих-коду через банковские терминалы или приложения мобильного банка. Также произвести оплату налогов можно через электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» либо «Уплата налогов и пошлин».

При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов или порядком их уплаты, можно обратиться в налоговую инспекцию лично, в электронном виде через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Обратиться в ФНС России», или по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области рекомендует своевременно исполнить свою обязанность по уплате имущественных налогов!