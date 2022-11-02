«ТНС энерго Пенза» информирует о режиме работы офисов обслуживания и контакт-центра в праздничные дни

Фото предоставлено пресс-службой компании

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра с 3 по 6 ноября 2022 года.

Очный прием потребителей в период с 4 по 6 ноября производиться не будет.

В предпраздничный день 3 ноября офисы компании будут работать по сокращенному графику - с 8:00 до 12:15. Центры обслуживания, расположенные в Пензе по адресам: пр-кт Строителей, 21Б; ул. Окружная, 27В;ул. Суворова, 71;ул. Терновского, 160Б - будут осуществлять прием с 9:00 до 13:15.

Единый контактный центр будет работать в следующем режиме:

- 3 ноября – с 9:00 до 19:00;

- 4-6 ноября – круглосуточно в автоматическом режиме без соединения с оператором.

Напоминаем, что направить обращение в компанию, передать показания и оплатить счета можно в любое время, не выходя из дома:

- без регистрации на официальном сайте penza.tns-e.ru;

- в личном кабинете;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».