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НовостиЗвезды30 октября 2022 9:01

В Краеведческом музее в Пензе демонстрируют скелет шерстистого носорога

28 октября в музее появилась демонстрационная зона недавно обнаруженного скелета носорога
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

«Комсомолка» уже рассказывала об обнаруженном на стройплощадке в Пензе скелете обитателя Ледникового периода - шерстистого носорога

В публикации приводятся подробности вокруг необычной находки, которыми поделился на своей странице в соцсети директор областного краеведческого музея Артем Павлихин.

И вот теперь у всех жителей и гостей региона появилась уникальная возможность увидеть найденные останки костей шерстистого носорога до конца 2022 года.