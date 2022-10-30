В Краеведческом музее в Пензе демонстрируют скелет шерстистого носорога

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

«Комсомолка» уже рассказывала об обнаруженном на стройплощадке в Пензе скелете обитателя Ледникового периода - шерстистого носорога

В публикации приводятся подробности вокруг необычной находки, которыми поделился на своей странице в соцсети директор областного краеведческого музея Артем Павлихин.

И вот теперь у всех жителей и гостей региона появилась уникальная возможность увидеть найденные останки костей шерстистого носорога до конца 2022 года.