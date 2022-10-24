На стройплощадке в Пензе обнаружили кости шерстистого носорога

Фото: Страница Артема Павлихина в социальной сети

О необычной находке подобнее рассказал директор учреждения Артем Павлихин. По его словам, новость об обнаружении на строительной площадке костей неизвестного существа застала его в отпуске.

Подобные события в нашем регионе довольны редки, поэтому Артем Владимирович прервал отдых и сразу же выехал на место с сотрудниками музея и палеонтологами. Строители помогли убрать верхний пласт чернозема, чтобы ученые смогли лучше рассмотреть находку. Костяк самки шерстистого носорога сохранился почти полностью, пролежав на глубине в 40-50 сантиметров. Предполагается, что останки пробыли в земле 14-20 тысяч лет - уточнить эту цифру позволит радио-углеродный анализ.

Фото: Страница Артема Павлихина в социальной сети

На данный момент удалось очистить почти 80% скелета. Пока работы приостановлены из-за плохой погоды.

Артем Павлихин уже встречался с палеонтологами из Ульяновской области. Посоветовавшись с директором Ундоровского палеонтологического музея Ильей Стеньшиным, они пришли к выводу, что найденные кости возможно законсервировать и перевезти в Пензенский государственный краеведческий музей для изучения и экспонирования.

- Процесс этот очень непростой - проклейка и гипсование костей на месте их обнаружения, вырезка вместе с грунтом. Уникальная в практике пензенских музейщиков операция по выемке костяка будет проходить на этой неделе, - отметил глава пензенского музея.

Ученые, занимающиеся раскопками, уже придумали даже имя для своей находки, окрестив ее Лукерьей.