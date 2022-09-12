Ольга Чистякова с большим перевесом победила на выборах в Заксобрание Пензенской области

Фото из архива депутата

Руководитель общественно-государственной организации «Союз женщин России», глава благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова подтвердила полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области на новый пятилетний срок. Ее поддержали 16456 жителей региона, что составляет 67,83% от общего числа голосовавших по одномандатному избирательному округу №2. В него входят часть Первомайского района Пензы, Ахун и Пензенского района, в том числе село Засечное.

Ольга Чистякова выразила благодарность всем, кто поддержал ее на выборах в Законодательное собрание:

«Уважаемые земляки! Искренне благодарю вас за активную гражданскую позицию, проявленную на выборах! Результаты показали, что у жителей есть запрос на реальные дела. На людей, которые своим трудом, энергией способны вести Пензенскую область по пути развития. Лозунги и пустые обещания оказались не востребованы.

Как депутат Законодательного собрания я продолжу активно отстаивать интересы моих избирателей, защищать традиционные семейные ценности, реализовывать проекты, направленные на развитие образования и медицины, молодежной и социальной сферы.

Впереди у нас много больших и ответственных дел, вместе мы сможем добиться многого. И гражданская активность тех, кто принял участие в голосовании, будет для меня большим подспорьем в работе.

Спасибо за доверие, которое я постараюсь оправдать ответственной и результативной работой!».

Ольга Чистякова выразила мнение: весомая поддержка партии власти на нынешних выборах связана с тем, что люди сплотились вокруг национального лидера.

«Президент России Владимир Путин – это тот человек, вокруг которого объединилось максимальное число граждан России и других стран мира. Сегодня принято во всех глобальных проблемах обвинять нашу страну, однако, очевидно, что это имеет обратный эффект. Высокий индекс поддержки Владимира Путина обусловлен пониманием того, что принятые им решения направлены на защиту национальных интересов России», - сказала Ольга Чистякова.

Она напомнила, что Пензенская область была одной из первых, кто протянул руку помощи братскому народу Украины и жителям Донбасса. Волонтеры «Союза женщин России» помогают координировать работу в пунктах временного размещения прибывших в Пензенскую область. В период с 24 февраля по сегодняшний день было отправлено несколько партий гуманитарного груза, оказана поддержка фронту, в том числе радиотехникой. Ольга Чистякова была удостоена благодарственного письма Министерства обороны РФ. Награду вручил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.