В Пензенской области установлены дополнительные даты итоговой аттестации

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Установлены следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации в сентябре 2022 года:

5 сентября – математика (базовый уровень);

8 сентября – русский язык;

20 сентября – русский язык, математика (базовый уровень) (резервный день).

Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в установленные сроки.

Для организации экзаменов в сентябрьские сроки в Пензенской области определен один пункт проведения экзаменов на базе школы № 66 г. Пензы имени В.А. Стукалова.