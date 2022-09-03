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Общество3 сентября 2022 7:05

В Пензенской области установлены дополнительные даты итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования по двум учебным предметам - русскому языку и математике базового уровня - будет проведена в сентябре 2022 года
Источник:kp.ru
Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Установлены следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации в сентябре 2022 года:

5 сентября – математика (базовый уровень);

8 сентября – русский язык;

20 сентября – русский язык, математика (базовый уровень) (резервный день).

Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в установленные сроки.

Для организации экзаменов в сентябрьские сроки в Пензенской области определен один пункт проведения экзаменов на базе школы № 66 г. Пензы имени В.А. Стукалова.