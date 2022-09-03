В Пензенской области установлены дополнительные даты итоговой аттестации

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Установлены следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации в сентябре 2022 года:
5 сентября – математика (базовый уровень);
8 сентября – русский язык;
20 сентября – русский язык, математика (базовый уровень) (резервный день).
Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в установленные сроки.
Для организации экзаменов в сентябрьские сроки в Пензенской области определен один пункт проведения экзаменов на базе школы № 66 г. Пензы имени В.А. Стукалова.