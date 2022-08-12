УФНС по региону рекомендует не откладывать перевыпуск квалифицированной электронной подписи на конец года

С января 2023 года прекращают действия все квалифицированные электронные подписи(далее – КЭП), выпущенные коммерческими удостоверяющими центрами для юридических лиц,индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

На Федеральную налоговую службу с 01.01.2022 возложена обязанность по выпуску квалифицированной электронной подписи. Для этих целей на базе налоговых органов Пензенской области открыто 11 пунктов выдачи КЭП.

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области рекомендует налогоплательщикам не дожидаться окончания срока действия электронной подписи и заблаговременно обратиться в налоговые органы.

Для того чтобы получить квалифицированную электронную подпись ФНС России, заявителю необходимо лично посетить любую налоговую инспекцию региона. Для оформления документов потребуется паспорт и СНИЛС, для записи сертификата – специальный носитель, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Услуга по выдаче электронной подписи является бесплатной. Полученные подписи имеют срок действия 15 месяцев и могут использоваться для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, обеспечения документооборота с органами государственной власти и контрагентами, а также на различных электронных площадках и сервисах.

Подробная информация о порядке выдачи КЭП размещена на официальном сайте ФНС России «Как и где получить электронную подпись?». По вопросам получения КЭП в УЦ ФНС России можно обращаться в Службу технической поддержки или по телефону Единого Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222 (звонки по России принимаются бесплатно).