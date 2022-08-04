Ольга Чистякова подержала пензенскую гуманитарную миссию в Токмаке

Фото из архива депутата

Ранее Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожской области. Из региона отправили гуманитарную помощь, кроме того, Сурский край намеревается помочь жителям Токмака с восстановлением разрушенных больниц.

Депутат Заксобрания, председатель пензенского регионального отделения «Союза Женщин России» Ольга Чистякова выразила свою поддержку данной гуманитарной миссии. Она поддержала Пензу в стремлении оказать поддержку жителям Токмака.

По словам Ольги Чистяковой, пензенцы занимаются благородным делом, которое находит отклик в сердцах жителей региона.

«Для нас «своих не бросаем» – не просто слова, а призыв к помощи своим соотечественникам, которые долгое время жили в страхе за свою жизнь, за жизнь своих детей», – отметила депутат.

Сообщение Ольги Чистяковой, опубликованное в ее соцсетях, репостнул к себе телеграм-канал Запорожья «Главное в Токмаке». Напомним, что в июле губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил город Токмак с рабочим визитом. Во время поездки он подписал соглашение о сотрудничестве региона с военно-гражданской администрацией Пологовского района.