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Общество4 августа 2022 13:40

Ольга Чистякова подержала пензенскую гуманитарную миссию в Токмаке

Источник:kp.ru
Фото из архива депутата

Фото из архива депутата

Ранее Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожской области. Из региона отправили гуманитарную помощь, кроме того, Сурский край намеревается помочь жителям Токмака с восстановлением разрушенных больниц.

Депутат Заксобрания, председатель пензенского регионального отделения «Союза Женщин России» Ольга Чистякова выразила свою поддержку данной гуманитарной миссии. Она поддержала Пензу в стремлении оказать поддержку жителям Токмака.

По словам Ольги Чистяковой, пензенцы занимаются благородным делом, которое находит отклик в сердцах жителей региона.

«Для нас «своих не бросаем» – не просто слова, а призыв к помощи своим соотечественникам, которые долгое время жили в страхе за свою жизнь, за жизнь своих детей», – отметила депутат.

Сообщение Ольги Чистяковой, опубликованное в ее соцсетях, репостнул к себе телеграм-канал Запорожья «Главное в Токмаке». Напомним, что в июле губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил город Токмак с рабочим визитом. Во время поездки он подписал соглашение о сотрудничестве региона с военно-гражданской администрацией Пологовского района.