Пензенская вода «Ключ здоровья» содержит микроэлементы и позволяет экономить

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В этом районе нет промышленных предприятий, жилые дома находятся на почтительном расстоянии. Таким образом, отсутствуют любые потенциальные источники загрязнения.

Воду поднимают с глубины 180 метров. Толщина пород является надежной защитой от проникновения посторонних веществ. Артезианский источник не участвует в водообмене с поверхностью земли, поэтому ее состав остается неизменным, вне зависимости от времени года, в отличие от родников.

«Вода проходит регулярные проверки. Их проводит центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области. Согласно исследованиям, «Ключ здоровья» содержит полезные микроэлементы, такие как магний, кальций, калий», - сказал Евгений Доронин, генеральный директор сети «Ключ здоровья».

К артезианской воде «Ключ здоровья» нареканий не было ни разу за 13 лет, что существует источник. Она полностью соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Воду называют живой, поскольку не используется многоступенчатая система очистки, в том числе хлорсодержащими препаратами. При доставке потребителю она полностью сохраняет полезные свойства. Вода, поднятая с глубины 180 метров, попадает в резервуары для хранения, а затем машины развозят ее по торговым точкам.

Киоски «Ключ здоровья» расположены в Пензе, Заречном, Засечном, а так же в Бессоновском и Кузнецком районах.

«Классная вода, вкусная. Хорошая цена за 5 литров, 20 рублей всего. Не знаю, она нам нравится!», - поделилась постоянная покупательница из Пензы Юлия Прокофьева.

Здоровье и жизнь человека напрямую зависит от качества воды, которую он пьет. «Ключ здоровья» дарил жителям Пензенской области возможность пить воду премиального класса, сохраняя семейный бюджет.