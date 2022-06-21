Ольга Чистякова и волонтеры Союза женщин России помогли эвакуированным организовать быт

Фото из архива депутата

Пункт размещения эвакуированных в Леонидовке является самым крупным в Пензенской области. Сюда приехали около тысячи человек из Мариуполя. Городские и областные социальные службы здесь буквально живут, однако их усилий порой не хватает.

«Союз женщин России» предложил свою помощь», - рассказала Ольга Чистякова, руководитель общественной организации, депутат Заксобрания. – Наши волонтеры не смогли остаться в стороне. Помимо сбора необходимых вещей потребовалась организационная работа, которую приняли на себя наши общественницы».

Раиса Петрова, участница Женсовета, имеет большой опыт медицинской и социальной работы, воспитывает троих детей. В Леонидовке работает уже пару месяцев.

«Представьте себе тысячу человек, многие из которых приехали, не успев взять ничего из прежней жизни. Людей необходимо было одеть, обуть, обеспечить лекарствами, средствами гигиены. Нужны были женские руки, чтобы избежать неразберихи и хаоса», - поделилась Раиса.

Журналистам с трудом удалось пообщаться с волонтером, поскольку люди к ней тянулись нескончаемым потоком.

«Первое, что мы сделали – составили матрицы данных на каждого приехавшего: кому что нужно и кто что уже получил. Постепенно удалось выработать некий необходимый минимальный набор, который должен попасть в каждые руки», - рассказала Раиса. Все это она делала вечерами на домашнем компьютере.

Волонтерам Союза женщин пришлось решить еще одну задачу – упорядочить гуманитарную помощь, которая поступает практически ежедневно.

Представьте себе комнаты, заваленные вещами. Примерно так выглядит гуманитарная помощь, доставленная в пункт эвакуации. А ведь людям нужна конкретная вещь определенного размера. Как разобрать завалы? Волонтеры кинули клич и нашли специалистов среди приехавших из Мариуполя.

Мать и дочь Татьяна и Эдита Маркины приехали в Пензенскую область из Мариуполя. Татьяна предприниматель, у нее было несколько магазинов, торгующих одеждой и обувью.

«Я увидела беспорядок, руки сами потянулись к работе. Теперь все висит на вешалках – очень удобно», - рассказала Татьяна.

«Своих не бросаем! - сказала Ольга Чистякова. – Волонтеры Союза женщин России не боятся работы и готовы оказать любую помощь, какая потребуется. Сейчас основная задача – закрыть первостепенные потребности. Второй уровень – это трудоустройство, людям необходимо адаптироваться на новом месте, найти ответ на вопрос: что дальше. И тут мы тоже ведем активную работу. В Пензенской области есть немало механизмов поддержки, в том числе для людей с предпринимательскими талантами. Главное – желание самих людей, а со способами их реализации мы поможем!», - подвела итог Ольга Чистякова.