«ТНС энерго Пенза» сообщает об изменении тарифов с 1 июля 2022 года

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Гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго Пенза» напоминает, что с 1 июля 2022 года начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Приказом Департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2021 года № 118 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Пензенской области на 2022 год» утверждены следующие величины тарифов (c учетом НДС):

- для городского населения – 3,89 руб./кВт*ч;

- для сельского населения и горожан, проживающих в домах, оборудованных электроплитами, электроотопительными установками – 2,73 руб./кВт*ч;

- для садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ – 2,73 руб./кВт*ч.

Для расчета июньского потребления по действующим тарифам «ТНС энерго Пенза» рекомендует передать показания индивидуальных приборов учета до 25 июня 2022 года и оплатить потреблённую электроэнергию.

С более подробной информацией о тарифах можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Расчеты за электроэнергию / Тарифы и нормативы».