Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 7:38

«Караван добрых дел» отправил гуманитарную помощь на Донбасс

Груз весом более 6,5 тонн отправится на Донбасс, чтобы мирные жители, которые не смогли эвакуироваться, получили самое необходимое.
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено фондом

Фото предоставлено фондом

Сбор гуманитарной помощи организовал благотворительный фонд «Караван добрых дел» под руководством депутата фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пензенской области Ольги Чистяковой. Средства были выделены фондом.

«Жители Донбасса - это наши люди, а мы своих в беде не бросаем. Обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР продолжаются, многие лишились жилья, и в такой ситуации необходимо, чтобы кто-то протянул руку помощи», - сказала глава благотворительного фонда Ольга Чистякова.

В набор гуманитарной помощи вошли предметы первой необходимости: зубная паста и щетки, гель для душа, мыло, салфетки, подгузники, одноразовая посуда, вода.

В ближайшее время посылка с любовью из Пензы будет доставлена адресатам.