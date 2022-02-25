«Караван добрых дел» отправил гуманитарную помощь на Донбасс

Фото предоставлено фондом

Сбор гуманитарной помощи организовал благотворительный фонд «Караван добрых дел» под руководством депутата фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пензенской области Ольги Чистяковой. Средства были выделены фондом.

«Жители Донбасса - это наши люди, а мы своих в беде не бросаем. Обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР продолжаются, многие лишились жилья, и в такой ситуации необходимо, чтобы кто-то протянул руку помощи», - сказала глава благотворительного фонда Ольга Чистякова.

В набор гуманитарной помощи вошли предметы первой необходимости: зубная паста и щетки, гель для душа, мыло, салфетки, подгузники, одноразовая посуда, вода.

В ближайшее время посылка с любовью из Пензы будет доставлена адресатам.