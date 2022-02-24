Пензенцам подарят подарки в честь открытия «Скидкино» на Ворошилова

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Новый магазин откроет свои двери 25 февраля в Пензе на Ворошилова,1. Праздник стартует в 14.00.

По традиции покупатели получат подарки за чек на сумму от тысячи рублей. Кроме того, все гости магазина смогут испытать удачу в розыгрыше призов. Стать его участником можно в течение трех дней, совершив покупку с 25 по 27 февраля.

«Скидкино» - это дискаунтер усовершенствованного формата. Основное отличие заключается в широком ассортименте: здесь можно купить не только продукты питания, но и посуду, бытовую технику для кухни, детские игрушки, домашний текстиль и даже живые цветы. И все это по ценам ниже, чем в супермаркетах, что важно для любой пензенской семьи.

«Выбор места нового "Скидкино" обусловлен потребностями населения. Улица Ворошилова - это территория жилой многоэтажной застройки. Поэтому людям нужен магазин у дома, где можно приобрести товары первой необходимости, сэкономив семейный бюджет», - сказала директор сети Елена Учайкина.

По случаю праздника открытия несколько дней будут действовать ценовые акции. Куриное бедро и свежемороженый минтай можно будет купить за 109 рублей за кило. Акции продлятся до конца месяца.

Цех охлажденной продукции пользуется у жителей особым спросом. Здесь всегда можно найти свежее мясо, курицу, набор для супа, рыбу, сосиски и колбасы.

В "Скидкино" есть свежие овощи, выращенные на полях под Пензой. На «борщевой набор» установлена социальная цена.

Еще одной фишкой «Скидкино плюс» является кабинет директора, расположенный в торговом зале. Он находится рядом с кассами, так, чтобы людям было видно, чем занимается руководитель. А тот в свою очередь наблюдает за ситуацией в зале. Это новшество - дань уважения к покупателям, которые получают возможность решать все возникающие вопросы непосредственно с руководителем.