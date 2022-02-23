На Масленицу в пензенском зоопарке организуют катания на пони и аукцион

Мы уже писали о том, что в Пензе определились с датами проводов зимы – праздничные мероприятия состоятся 5 и 6 марта.

В пензенском зоопарке для гостей подготовят интересную программу. Она стартует в 11:00: в это время на территории учреждения начнутся гуляния для маленьких посетителей. В 11:50 будет сожжено малое чучело.

С 12 до 14 часов все желающие смогут принять участие в конкурсах и играх.

С 13:50 до 14:00 пройдет аукцион «Налетай – подешевело».

В 14:00 начнется сожжение большого чучела.

На протяжении всего праздника будут работать ярмарка сувениров, торговые ряды с угощениями, площадки для катания на лошадях и пони.