5 и 6 марта в Пензе состоится праздник «Широкая масленица»

Фото: Пресс-служба ЦКПиО им. Белинского

Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, 5 марта в 11 часов праздник начнется на территории школы № 19. Там же в 12:00 сожгут чучело зимы.

В 12:00 стартуют мероприятия во дворе Центра культуры и досуга.

Более обширная программа запланирована на 6 марта.

В этот день в 11:00 начнется празднование масленицы в зоопарке. Чучело здесь сожгут дважды – в 11:50 и 13:50.

В парке им. Белинского гуляния стартуют в 11 и продолжатся до 18 часов.

В 12 и 15 часов чучела сожгут на территориях школ № 47 и 77 соответственно.

В Комсомольском парке обряд прощания с зимой проведут в 17:00.