Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем защитника Отечества

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, воины Российской Армии и Военно-Морского флота!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с замечательным, поистине всенародным праздником - Днем защитника Отечества!

Во все времена Вооруженные Силы служат надежным оплотом безопасности страны, залогом мирного труда и благополучия ее граждан, ключевым условием международного авторитета государства.

В этот торжественный день особую признательность выражаю славным ветеранам - тем, кто победил в Великой Отечественной войне, стоял на страже мира в послевоенные годы, достойно исполнял интернациональный долг.

Блестящие победы, героизм, мужество и стойкость воинов, святые традиции солдатской доблести и офицерской чести - яркий пример для подрастающего поколения - будущих защитников нашей великой Родины.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, успехов во всех делах и начинаниях!