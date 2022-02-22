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Общество22 февраля 2022 13:53

В Пензе участницу Великой Отечественной войны поздравили с вековым юбилеем

22 февраля день рождения отметила Валентина Семеновна Рытова
Источник:kp.ru
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Фото из личного архива юбиляра

Фото из личного архива юбиляра

С юбилеем ее поздравили глава администрации Первомайского района Лидия Белякова и депутат Пензенской городской Думы Роман Петрухин.

- Вы прошли долгий, славный боевой и трудовой путь, внесли значительный личный вклад в нашу общую Победу, в мирное время отдали немало сил ради процветания родного края, - отметила глава района.

В годы Великой Отечественной войны Валентина Семёновна была зенитчицей на 3-ем Белорусском фронте, принимала участие в боевых действиях за освобождение Варшавы.

После войны работала воспитателем детского сада, затем заведующей. В 1946 году вышла замуж. Воспитала дочь, 2 внуков, 4 правнуков.

Валентина Семёновна Рытова награждена медалью «За освобождение Варшавы» и юбилейными медалями.