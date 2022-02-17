Жилой дом «Утро» в Терновке предлагает двушки на льготных условиях

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Застройщик жилого дома «Утро» заключил договоры с ведущими банками региона о льготной ипотеке с государственным участием на двухкомнатные квартиры.

При этом покупатели сами могут выбирать выгодный для себя режим. Для тех, кто приобретает жилье и параллельно платит за съемную квартиру, выгодным будет предложение, при котором первый год или два процентная ставка по ипотеке будет максимально низкой. В отделе продаж жилого дома «Утро» вам предложат варианты, при которых платить придется не более 1,2% годовых.

Если вам кажется удобным вариант с одинаковой ставкой на весь период, то платеж будет под ставку менее 6% годовых.

«Благодаря государственной поддержке пензенцы могут купить квартиру в ипотеку по специальной цене. К примеру, ипотека для семей с детьми от Сбербанка предполагает процентную ставку от 1,2% в первый год выплат. Со второго года кредитования ставка составит 5% годовых», - пояснила Светлана Курышева, руководитель отдела продаж жилого дома «Утро».

Подобрать программу ипотечного кредитования помогут в отделе продаж жилого дома «Утро» по адресу: Пенза, улица Терновского, 102 телефон: (8412) 500-270.

Акция продлится месяц, так что сейчас самое подходящее время для покупки квартиры мечты.

Выбор в пользу жилого дома «Утро» уже сделали более 100 жителей Пензенской области. Решающим для многих фактором является наличие достаточного парковочного пространства. Жителям «Утра» не придется платить за место для автомобиля: на заднем дворе предусмотрена просторная парковка. Современный двор огорожен и оборудован спортивными площадками, детскими игровыми донами и местами для отдыха. Кирпичный дом с собственной котельной позволит круглый год наслаждаться теплом и уютом. Строительство ведет надежный застройщик с использованием счетов эскроу. Это означает, что покупатель гарантированно получит квартиру либо вложенные деньги.

СПРАВКА «КП»

C 01.07.2021 по 01.02.2023 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое жильё от застройщика по ставке от 1,2% годовых на первый год кредитования на срок кредита от 12 до 84 месяцев у ООО СЗ «Домострой» и при условии при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. Со второго года кредитования ставка составит 5% годовых с учетом страхования жизни и здоровья заемщика.

Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 1,5% годовых.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.