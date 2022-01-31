Ольга Чистякова помогла отремонтировать дом пензенской семье с 9 детьми

Фото из архива депутата

Многодетная семья Беляевых обживает второй этаж. Супруги Дарья и Вячеслав с гордостью показывают лестницу наверх, которая раньше была заблокирована:

«Пришлось это сделать для безопасности младших детей, чтобы они не находились в необустроенном помещении», - рассказал отец семейства.

Привести в порядок второй этаж и утеплить дом удалось благодаря помощи руководителя пензенского Союза женщин России, депутата Заксобрания Ольги Чистяковой. Осилить большие расходы самостоятельно у семьи не получилось, к тому же ценники на стройматериалы в магазинах переписывают каждый день.

«Вместе с Ольгой Александровной мы составили смету расходов и закупили самое необходимое», - рассказал Вячеслав.

Ремонт делали своими руками. Отцу помогали старшие сыновья. Даниил полностью взял на себя отделку окон, для чего даже соорудил во дворе строительные леса. Парень часто помогает отцу-строителю выполнять заказы, поэтому ремонт для него – дело привычное.

Сто квадратов второго этажа было решено разбить на небольшие комнаты. Их отдали старшим детям, которым нужна тишина, чтобы учиться в школе и получать дополнительное образование – почти все Беляевы увлечены игрой на музыкальных инструментах и посещают классы.

Отдельную спальню получила старшая дочь Вера. Она учится на руководителя в области строительства, параллельно осваивает игру на кларнете. Теперь для этого у нее есть все условия.

На первом этаже вместе с родителями живут малыши. Просторная кухня служит местом, где собирается вся большая семья.

«В доме установили современную систему отопления, провели электрику, утеплили стены стекловолокном. Теперь остается только чистовая отделка», - констатировала Ольга Чистякова, навещая семью.

Она обещала оказать помощь в этом вопросе, переговорив с благотворителями.