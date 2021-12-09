Мобильное приложение заменяет посещение офиса«ТНС энерго Пенза»

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Приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств (iOS и Android OS) предоставляет возможность взаимодействия с энергосбытовой компанией без посещения центров обслуживания клиентов.

Мобильный сервис обеспечивает дистанционный доступ потребителей ко всем операциям, связанным с энергоснабжением:

•передаче показаний прибора учета;

•оплате счетов без комиссии;

•получению и хранению электронных квитанций, в том числе за предыдущие месяцы;

•управлению лицевыми счетами по всем своим объектам;

• контролю переданных показаний и произведенных платежей.

Мобильное приложение позволяет включить и настроить на удобные дату и время напоминания о передаче показаний счётчика электроэнергии.

Пользователям также доступна функция направления со своего смартфона обращений в «ТНС энерго Пенза» и оперативного получения ответов от специалистов компании без непосредственного контакта, что особенно актуально в периодынеблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Приложение «ТНС энерго» доступно для устройств, работающих на платформахiOS и Android OS. Ознакомиться более подробно и подключить сервис можно по ссылке.