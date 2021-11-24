Девушка уехала в Саранск и перестала выходить на связь

Фото: Пресс-служба МВД РМ

ОП №3 УМВД России по го Саранск устанавливается местонахождение без вести пропавшей Ерохиной Светланы Геннадьевны, 1992 года рождения, уроженки города Инсар. В сентябре текущего года разыскиваемая уехала из дома в Саранск и с октября перестала выходить на связь с родственниками.

Приметы: на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые средней длины. Была одета: удлиненное пальто черного цвета, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета. При себе была сумка с вещами.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просим сообщить по телефонам: 8-999-778-18-81 или 102 (02).