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Экономика23 ноября 2021 8:09

Олег Кочетков выступил на отраслевом форуме, организованном Российско-Германской внешнеторговой палатой

Цель мероприятия – демонстрация возможности тесного сотрудничества между российскими и немецкими компаниями
Источник:kp.ru
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Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» выступил в качестве эксперта во время дискуссии, посвященной металлообработке. В своей речи Олег Кочетков отметил, что такое сотрудничество позволить достичь поставленных целей в развитии станкостроения в России.

- Наша компания экспортирует 20 процентов продукции за границу. Половина этого объема уходит в Германию, и нас это радует, - подчеркнул он.

В конце мероприятия эксперты выступили с предложением о создании рабочей группы по работе в сфере металлообработки, чтобы совместными усилиями разрешать возникающие в отрасли проблемы.