Олег Кочетков выступил на отраслевом форуме, организованном Российско-Германской внешнеторговой палатой

Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» выступил в качестве эксперта во время дискуссии, посвященной металлообработке. В своей речи Олег Кочетков отметил, что такое сотрудничество позволить достичь поставленных целей в развитии станкостроения в России.

- Наша компания экспортирует 20 процентов продукции за границу. Половина этого объема уходит в Германию, и нас это радует, - подчеркнул он.

В конце мероприятия эксперты выступили с предложением о создании рабочей группы по работе в сфере металлообработки, чтобы совместными усилиями разрешать возникающие в отрасли проблемы.