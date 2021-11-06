Под личным контролем прокурора Мордовии Василия Щербакова

По информации пресс-службы Прокуратуры РМ, в рамках проверок реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», в частности, прокурором Ленинского района в суд предъявлено исковое заявление о признании незаконным бездействия, администрации г.о. Саранск по сносу аварийного расселенного многоквартирного дома. По фактам нарушения сроков исполнения муниципальных контрактов на благоустройство дворовых территорий постановлениями прокурора Чамзинского района гендиректор подрядной организации дважды привлечен к административной ответственности (сумма штрафов 161 тыс. руб.)

Нацпроект «Образование»:

Прокурорами Дубенского и Ичалковского районов в суд предъявлены 2 исковых заявления о признании незаконным бездействия общеобразовательных организаций, выразившегося в длительном непринятии мер по постановке на учет квадрокоптеров.

Нацпроект «Здравоохранение»:

Прокурор Чамзинского района обратился в суд с иском о возложении на учреждение здравоохранения обязанности по размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок сведений об исполнении госконтракта на подключение (технологическое присоединение) ФАП к сети газораспределения.

Прокурором Лямбирского района в суд предъявлено исковое заявление о возложении на учреждение здравоохранения обязанности оснастить введенный в эксплуатацию ФАП выходом в сеть «Интернет».

По аналогичным фактам с иском в суд обратился прокурор Большеигнатовского района.

Проверочные мероприятия в сфере обеспечения законности при реализации нацпроектов продолжаются.