«ТНС энерго Пенза» напоминает о сроках передачи показаний приборов учёта

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«ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам о важности своевременной передачи показаний индивидуальных приборов учета для корректного расчета платы за потребленную электроэнергию.
Оптимальным периодом для передачи показаний являются даты с 23 по 25 число каждого месяца. Показания, переданные позднее 25 числа, могут быть не учтены, а расчет платы в таком случае будет произведен исходя из среднемесячного потребления.
Передать показания прибора учёта можно любым удобным способом дистанционно:
- на сайте компании penza.tns-e.ru – без регистрации;
- в «Личном кабинете»;
- в мобильном приложении «ТНС энерго»;
- по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48;
- при помощи голосового помощника «Алиса» от Яндекс, произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».
Ежемесячно передавать показания счётчика необходимо и владельцам дач и загородных домов, используемых сезонно, даже если расход электроэнергии равен 0. При отсутствии показаний расчет платы за электричество первые три месяца производится по среднемесячному потреблению, а далее - по нормативу. В связи с чем возможно образование задолженности и последующее взыскание её в судебном порядке.
Передачу показаний счетчика можно приостановить до наступления следующего дачного сезона. Для этого необходимо обратиться в «ТНС энерго Пенза» с заявлением о сезонности проживания в конкретном объекте и указать период, в течение которого потребление электроэнергии осуществляться не будет.