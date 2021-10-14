Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2021 года

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области информирует.

Налогоплательщики Пензенской области - владельцы имущества уже получают налоговые уведомления для уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за налоговый период 2020 год.

Налоговые уведомления направляются владельцам налогооблагаемого имущества письмом по почте по адресу регистрации или направляются в их Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, за исключением случаев получения от пользователя Личного кабинета налогоплательщика уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:

- наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.

В иных случаях, при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью и/или транспортным средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо направить обращение через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

По желанию физическое лицо может получить направленное уведомление дополнительно в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

С вопросами, связанными с исчислением и уплатой имущественных налогов, о порядке предоставления налоговых льгот, особенностях налогообложения отдельных видов имущества физические лица могут обратиться по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Уплату налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов необходимо произвести не позднее 1 декабря 2021 года. Управление рекомендует не откладывать уплату налогов на последний день!