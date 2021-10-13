Апелляционный суд оставил в силе приговор пензенцу, избивавшему сожительницу в новогоднюю ночь

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Приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 12.07.2021 33-летний житель г. Пензы признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде мужчина вину в преступлении не признал и пояснил, что погибшая, находившаяся в состоянии сильного опьянения, сама спровоцировала конфликтную ситуацию, а от нанесенных им ударов она умереть не могла.

Защитник осужденного обжаловал приговор.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, суд апелляционной инстанции, в соответствии с позицией прокурора, оставил приговор Октябрьского районного суда г. Пензы без изменения, а жалобу защитника осужденного - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.