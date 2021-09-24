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Экономика24 сентября 2021 23:09

Пензу посетила делегация Российско-Германской Внешнеторговой палаты

Гости региона провели ряд деловых встреч
Жолдуубай ТОКТОМАМЕТОВ
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Целью визита было развитие торгово-экономического сотрудничества между предприятиями региона и членами Палаты. Делегацию возглавил Уполномоченный Российско-Германской Внешнеторговой палаты в ПФО Андреас Реннер.

Гости региона посетили ряд городских предприятий, среди которых были ООО «Станкомашстрой» и АО «Маяк Техноцелл», а также музей-заповедник «Тарханы».

Руководство немецких компаний отметило, что в области созданы комфортные условия для ведения бизнеса, отметив большую заинтересованность в укреплении делового сотрудничества.