Пензу посетила делегация Российско-Германской Внешнеторговой палаты

Целью визита было развитие торгово-экономического сотрудничества между предприятиями региона и членами Палаты. Делегацию возглавил Уполномоченный Российско-Германской Внешнеторговой палаты в ПФО Андреас Реннер.

Гости региона посетили ряд городских предприятий, среди которых были ООО «Станкомашстрой» и АО «Маяк Техноцелл», а также музей-заповедник «Тарханы».

Руководство немецких компаний отметило, что в области созданы комфортные условия для ведения бизнеса, отметив большую заинтересованность в укреплении делового сотрудничества.