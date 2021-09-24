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Экономика24 сентября 2021 13:49

В Пензе обсудили сотрудничество с немецкими компаниями

Круглый стол на тему «Немецкий опыт в Пензенской области. Перспективы развития немецких компаний на территории региона» состоялся в компании «СтанкоМашСтрой»
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Модератором мероприятия выступил директор по региональным вопросам Российско-Германской ВТП Сергей Быков. Во вступительном слове он отметил, что Германия не только является одной из крупнейших стран-производителей металлообрабатывающего оборудования, но и занимает третье место в мире по уровню потребления.

- Компания «СтанкоМашСтрой» поставляет свою продукцию, в том числе, и в Германию. Это говорит о качестве, стабильности и надежности.

Участники круглого стола обсудили торгово-экономическое сотрудничество между предприятиями региона и членами Палаты. Врио главы регионального минпромторга Михаил Торгашин выразил надежду, что встреча даст толчок развитию российско-немецких отношений.