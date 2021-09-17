«Термодом» получил в ВТБ более 2 млрд рублей на новые жилищные проекты

ВТБ открыл холдингу «Термодом» кредитные линии на общую сумму 2,1 млрд рублей. Заемные средства предоставлены на срок до четырех лет на строительство трех многоквартирных жилых домов в Пензе.

При поддержке банка компания строит новый 17-этажный жилой дом в ЖК «Парк Рояль» и два дома высотой 14 и 17 жилых этажей в микрорайоне Город Спутник. Общая площадь новостроек превышает 73,5 тыс. кв. м. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2022-го – 2023 году.

«С одним из ведущих игроков строительного рынка Пензенской области, холдингом «Термодом», ВТБ сотрудничает более 13 лет. В том числе при участии банка уже сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом почти на 400 квартир в Городе Спутнике. Уверен, что новые объекты нашего клиента станут заметным этапом в реализации плана социально-экономического развития региона и обеспечении жителей Пензы новым современным жильем», – прокомментировал Денис Педай, управляющий ВТБ в Пензенской области.

«Успешный опыт сотрудничества с ВТБ и использование схемы эскроу-счетов гарантируют нам четкое исполнение всех принятых обязательств перед будущими новоселами. Надеюсь, наши клиенты по достоинству оценят качество и комфорт нового жилья, построенного в Городе Спутнике и ЖК «Парк Рояль», − прокомментировал Рафик Ибрагимов, генеральный директор строительного холдинга «Термодом».

СПРАВКА

Строительный холдинг «Термодом» – один из крупнейших застройщиков Пензенской области. Специализируется на строительстве жилых зданий и социальных объектов, продаже квартир и производстве строительных и отделочных материалов. Работает на строительном рынке региона с 1998 года. Холдинг «Термодом» вошел в число 100 лучших предприятий и организаций России 2020 года.