В Пензе состоялись мотивационные встречи с участниками конкурса «Большая перемена»

Команда из Удмуртии добиралась до нашего города почти сутки. Фото: Екатерина СУЛЬДИНА

Накануне в Пензе прошло открытие окружного полуфинала конкурса «Большая перемена». В течение нескольких дней его участники будут встречаться с известными людьми, среди которых чемпионы, музыканты, артисты специалисты технологических профессий.

Сегодня в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова состоялись мотивационные встречи с ребятами. Одним из спикеров стал ректор ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» Геннадий Белорыбкин.

- «Большая перемена» собрала в нашем городе самых активных и креативных ребят, - отметил он. - И это прекрасно: ведь Пенза - один из самых красивых городов не только Поволжья, но и России.

Конкурс открывает перед участниками большие перспективы: поступление в престижные высшие учебные заведения, крупные денежные призы, и главное – ребята получают шанс лично поучаствовать в планировании будущего нашей страны. Чтобы попасть в полуфинал, им пришлось пройти несколько этапов отбора, во время которых они снимали видеовизитки, писали эссе, выполняли задания.

На окружном полуфинале в Пензе участников конкурса поделили на команды в зависимости от их возраста и региона, откуда они приехали.

Команда из Удмуртии добиралась в наш город почти сутки.

- Самое страшное для нас уже позади, - шутят ребята. В составе команды – учащиеся университетов Удмуртии от 17 до 19 лет.

Получить хорошие эмоции и настроение приехали и ребята из Краснодарского края. В составе их команды есть не только первокурсники, но и те, кто совсем скоро окончат вузы.

До конца месяца в рамках конкурса пройдут еще два полуфинала: один в Ярославской и Московской областях. После их проведения будет составлен рейтинг участников и выявлен победитель.