В Пензе дали старт конкурсу «Большая перемена»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Главное отличие «Большой перемены» от олимпиад и других интеллектуальных соревнований в том, что здесь оцениваются в первую очередь не знания, а качества: умение работать в команде, способность находить нестандартные решения и другие. Конкурс проводится по 12 направлениям - наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, защита государства.

Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров направил участникам конкурса приветствие, в котором пожелал им удачи.

«Участие в конкурсе откроет для вас новые возможности для успешного старта в профессию», - было отмечено в послании.

К присутствующим обратился Олег Мельниченко:

- Среди вас проигравших не будет. Все вы выйдете отсюда с новыми знаниями и умениями.

В ходе конкурса всем участникам нужно будет пройти серию тестов на тип личности, уровень знаний и профориетацию. На их основе им будут подобраны испытания, которые позволят максимально раскрыть потенциал ребят.

Помимо этого, конкурсанты будут заниматься общественной работой с волонтерами, ходить на экскурсии, выполнять профильные задания.